10 июля 2023, 04:21
Бизнес в ДНР нашли у члена Международного олимпийского комитета от Украины — СМИ
РИА «Новости»: экс-глава НОК Украины Сергей Бубка ведет бизнес в ДНР
Бизнес в Донецкой Народной Республике обнаружили у бывшего главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, а также члена совета Всемирной легкоатлетической ассоциации и Международного олимпийского комитета Сергея Бубки. Об этом сообщило РИА «Новости».
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России Сергей Бубка, является соучредителем ООО «Монблан». Компания зарегистрирована в базе данных ЕГРЮЛ. Юридический адрес предприятия находится в Донецке.
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Вторым владельцем компании и директором указан старший брат олимпийского чемпиона по прыжкам с шестом Василий Бубка. ИНН Сергея Бубки, как указало агентство, начинается с цифр 91. Это означает регистрацию в Крыму.
Основной вид деятельности ООО «Монблан» — это «торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах». Брат Сергея Бубки Василий, как отмечается, является гражданином России.
ДНР
Бизнес
Украина
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