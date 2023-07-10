Мир 10 июля 2023, 04:21 Бизнес в ДНР нашли у члена Международного олимпийского комитета от Украины — СМИ РИА «Новости»: экс-глава НОК Украины Сергей Бубка ведет бизнес в ДНР Pxhere

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Бизнес в Донецкой Народной Республике обнаружили у бывшего главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, а также члена совета Всемирной легкоатлетической ассоциации и Международного олимпийского комитета Сергея Бубки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России Сергей Бубка, является соучредителем ООО «Монблан». Компания зарегистрирована в базе данных ЕГРЮЛ. Юридический адрес предприятия находится в Донецке.

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Вторым владельцем компании и директором указан старший брат олимпийского чемпиона по прыжкам с шестом Василий Бубка. ИНН Сергея Бубки, как указало агентство, начинается с цифр 91. Это означает регистрацию в Крыму.

Основной вид деятельности ООО «Монблан» — это «торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах». Брат Сергея Бубки Василий, как отмечается, является гражданином России.