Мир 26 января 2024, 03:21 «Бизнес уже в отчаянии». Экономист заявил, что на Украине больше нет экономики Экономист Амелин заявил, что на Украине больше нет экономики РИА «Новости»

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Бизнесмены не станут спасать коллапсирующую экономику Украины. Об этом заявил директор программы «Экономика» украинского института будущего Анатолий Амелин на YouTube-канале Alpha Media.

«Экономики (у Украины — прим. ред.) уже нет. Те цифры роста, которые нам рисуют, это следствие инфляции. Да и те — когда мы потеряли 30% экономики, а выросли на 4-5%, это не рост, это конвульсия», — сказал специалист.

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Он отметил, что до сложившейся ситуации, в том числе довели украинские силовики, потому что подстроили бизнес под свои интересы. По мнению экономиста, покинувшие Украину предприниматели не будут отвечать на призывы вернуться со стороны главы государства Владимира Зеленского.

«Бизнес уже находится в отчаянии. Бизнес находится на мели. Когда говорят, что у предпринимателей есть деньги — это вранье», — сказал Амелин.

Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия столкнулась с финансовой нехваткой на осуществление своих проектов. Это произошло из-за роста затрат на поддержку Украины. По его словам, значительное количество денег не поступает в немецкую экономику.