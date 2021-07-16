Бизнес-представители ЕС и США попросили Россию признать иностранные сертификаты вакцинации

К российским властям с просьбой признать иностранные сертификаты о вакцинации для получения QR-кодов обратилась Американская торговая палата (AmCham) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Об этом написала газета «Известия».

По слова главы АЕБ Тадзио Шиллинга, единого мирового подхода к сертификации вакцинации от коронавируса пока нет. Он отметил, что вопрос признания сертификатов в разных странах вызывает определенные трудности при осуществлении международных дел.

«Поэтому наша ассоциация обратилась с официальным письмом в мэрию Москвы с просьбой рассмотреть наши предложения, связанные с упрощением процедуры получения QR-кода для иностранных специалистов и российских граждан, привитых за пределами РФ препаратами», — заявил глава АЕБ.

Такое же обращение к правительству готовит и AmCham, рассказал президент палаты Алексис Родзянко. Пока представители общаются с другими ассоциациями иностранного бизнеса, чтобы понять, подавать обращение общее или по отдельности.

Накануне стало известно, что Минздрав вместе с другими органами власти в скором времени начнет консультации с европейскими коллегами по поводу признания сертификатов о вакцинации.