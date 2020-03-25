Бизнес-партнеры Зеленского заработали на коронавирусе

По его данным, один из соратников президента, владелец медицинской клиники Андрей Пальчевский берет до 600 долларов на анализ крови на коронавирус. При этом по данным правительства Киева, исследования на инфекцию на самом деле делаются через слюну пациентов.

Второй друг Зеленского, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Михаил Радуцкий купил 28 миллионов масок и продал их заграницу на сумму в 188 миллионов гривен. В результате этих действий в стране возник дефицит защитных средств.