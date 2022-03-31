«Бизнес ищет возможности зарабатывать». Финансист не исключил продажу российского газа за рубли путем реэкспорта

В твердой позиции Евросоюза отказаться от оплаты поставок российского газа за рубли может найтись лазейка. Об этом «360» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он не исключил варианта, при котором условная страна Европы, например Словакия, закупит у России газ за рубли, а затем перепродаст его Франции и Германии за евро.

«Это вполне возможно. Они вправе распоряжаться закупленным газом и вообще любым продуктом так, как считают нужным», — сказал финансист.

Беляев отметил, что истории с рублем придается слишком пристальное внимание, хотя это не является проблемой. Он привел в пример Ватикан, который купил российские рубли на 10 миллионов евро для оплаты поставок энергоносителя.

«Конечно, это мизерная поставка, но тут важен сам расчетный прецедент. Второе — мы, в общем-то, не очень настаивали, чтобы все было в рублях. Нам главное — чтобы были сделки и оплата. Это самое главное во внешней торговле», — продолжил он.

По мнению Беляева, западные страны заняли слишком твердолобую позицию, обращая внимание на то, что цены в контрактах указаны в евро, а переделывать их — слишком проблемная процедура.

«Был найден компромиссный вариант, при котором Газпромбанк, находящийся вне санкций, принимает на свой счет оплату в евро. Далее он, выполняя роль обменного пункта, перекручивает эти евро в рубли», — объяснил экономист.

При таком сценарии соблюдается позиция Запада, который придерживается того, что раз в контракте были евро, то и оплата должна быть в евро, то Россия получит эти деньги в рублях.

«И такой был найден вариант, это такая многополюсная вещь. Если Словакия готова нам платить за газ в рублях, то мы будем поставлять ей газ. Дальше уже пусть Словакия сама решает, что с ним делать. В некоторых политических кругах стоит вопрос, как придумать такие санкции, чтобы уничтожить партнера», — заявил финансист.

Беляев напомнил, что бизнесмены, в отличие от политиков, смотрят на вещи другими глазами.

«У политиков — уничтожить, разрушить, запретить. А бизнесмены ищут возможности зарабатывать. И находят варианты, которые соответствовали бы букве закона и устраивали всех», — заключил он.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер не исключил возможность того, что республика будет оплачивать российский газ рублями.