«Битвы за газ» между странами ЕС опасаются в Германии

«Битва за распределение» газа среди европейских государств может начаться из-за дефицита голубого топлива в странах Европы. Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц.

В интервью изданию NOZ Мерц выразил уверенность в том, что надо разработать план распределения газа, который будет согласован среди стран ЕС, сообщила газета Die Welt.

Также он указал на недопустимость разговоров на тему возможного прекращения поставок российского газа в публичных заявлениях.

По словам немецкого политика, «если Россия будет вести себя в соответствии с контрактами, поставки возобновятся после проведения ремонтных работ».

Ранее журналист Кристоф Ваннер заявил, что вероятность полной приостановки поставок российского газа в Германию очень высокая. Это, по его мнению, связано с тем, что российский лидер Владимир Путин якобы может сделать энергоноситель оружием в противостоянии с ЕС.