Биткоины в Сальвадоре начнут майнить на энергии вулканов

В Сальвадоре решили майнить биткоины за счет энергии вулканов. Президент страны Найиб Букеле заявил о создании полномасштабного хаба по добыче криптовалюты.

Заняться правительственным майнингом должна компания LaGeo, написал Букеле в Twitter.

«Я только что проинструктировал президента по предложению добывать биткоин с использованием очень дешевой, 100% чистой и возобновляемой энергии с нулевыми выбросами — энергии наших вулканов», — заявил президент Сальвадора.

Букеле добавил, что инженеры строят новую скважину, эксплуатация которой обеспечит выработку 95 МВт. Сейчас в распоряжении LaGeo две геотермальные электростанции.

«Начинаем создание полномасштабного хаба по майнингу биткоина», — заключил Найиб Букеле.

Сальвадор сделал биткоин своей официальной валютой 9 июня наравне с долларом США. В течение 90 дней правительству необходимо создать инфраструктуру под платежи в криптовалюте. 150 миллионов долларов токенами планируют поместить в криптокошелек, чтобы быстро обменивать биткоины на американскую валюту.