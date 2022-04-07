Бить в набат на международном уровне. В ОП испугались за судьбу вывезенных из Украины детей

Детей, которых вывезли с освобождаемых территорий Донецкой Народной Республики, может ждать незавидная судьба. Председатель Международного общественного трибунала по Украине, глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев пояснил «360», что подобных случаев несколько.

Проблему накануне озвучила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова. Рассказанные ей истории, подчеркнул Григорьев, стали не единственным сигналом.

«Действительно вывозят детей на территорию, подконтрольную Украине, и дальше. Причем пользуются тем, что у родителей тяжелая ситуация, обещают золотые горы. Однако дальнейшая судьба детей абсолютно непонятна, потому что многие из родителей останутся на подконтрольных ДНР и ЛНР территориях. Как их найти, как понять, где они находятся, совершенно неясно. Как их получить обратно родителям — тоже», — сказал политолог.

Еще хуже ситуация, по его словам, обстоит с сиротами. Григорьев допустил, что детей попытаются насильственно усыновить в Европу или сделать их «объектом криминальной деятельности».

Решение вопроса Григорьев назвал неочевидным. Не исключено, что и киевский режим, и европейские власти из политических соображений попытаются каким-либо образом распорядиться детьми.

От родителей их увозят, используя довольно примитивную схему: ссылаются на напряженность на фоне спецоперации или же пользуются тем, что дети находятся, например, в спортивном лагере — отдельно от семьи.

«Начинается насильственная эвакуация. Они не могут возражать, если их физически туда перевозят. Понятно, что дети находятся под большим психологическим прессингом. <…> Понятно, что это политический вопрос. Их представляют в виде несчастных беженцев. Украина их будет всячески за собой удерживать, получать на это деньги, выбивать финансирование», — заявил председатель Международного общественного трибунала по Украине.

Григорьев призвал «бить в набат» и централизованно собирать всю имеющуюся информацию о вывезенных детях. Дальше вопрос следует поднимать на международном уровне.