Бить по своим и обвинять Россию

Киевский режим запланировал новую провокацию с целью обвинить российских военных в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене, еще одном городе Киевской области, после Бучи. Украинские войска дезорганизованы и не способы оказывать реального сопротивления, поэтому все, что им остается, — бить по мирным городам и обвинять в этом Россию. Своим видением текущей ситуации с «360» поделился заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный общественный деятель Константин Сивков.

Вы обращаете внимание, что в последнее время количество провокаций резко усилилось? Причина заключается в том, что ВСУ практически полностью разгромлены. Сопротивление сейчас, конечно, идет в отдельных регионах, но целостной организационной структуры, которая была бы способна наносить контрудары, активно действовать или даже согласованно вести оборонительные действия, помогая отдельным группировкам, уже нет.

В Мариуполе всех бросили, и они погибают тихо там. Точно так же погибать будут и те 62 тысячи, которые возле Донбасса. Так же будут погибать те, которые сидят в Харькове и в других регионах. И в этих условиях у действующей национал-фашистской власти есть единственный способ как-то улучшить свои позиции — это сформировать в украинском обществе, среди простого народа, ненависть к России. Для этого они занимаются вот этими провокациями.

Источник фото: РИА «Новости»

Вы не обратили внимание, что нигде никогда не было слышно, чтобы был нанесен ракетный удар «Точкой-У» по какому-то военному объекту, к примеру по командному пункту, или кассетной боевой частью нанесли по сосредоточению российских войск? Ничего этого нет.

Бьют по мирным городам. Причина заключается в одном. Во-первых, у них просто мало осталось ракет: часть уничтожены, часть выпущены, часть просто неработоспособны. И каждую ракету надо использовать по назначению. Удары по военным объектам, даже если бы они наносились, эффекта не приносят. А во-вторых, нет возможности выдать целеуказание. Несмотря на то, что натовцы их обеспечивают информацией, так называемое время устаревания много больше допустимого. Поэтому данные, которые они выдают, они малоэффективные, не позволяют эффективно применять эту «Точку-У».

Источник фото: РИА «Новости»

Поэтому у них остается только одно — вот этим маленьким ресурсом начинать бить по городам, за счет этого формировать у украинского населения, которое потом окажется под контролем Российской Федерации, ненависти к русским, ненависти к России, якобы как к убийцам. Вот то же самое делается с провокациями в городах, которые были оставлены российскими войсками. Там тоже хотят показать украинскому населению, что якобы русские их убивают. Цель очень проста: чтобы, когда российские войска приблизились к этим городам, увеличилось количество добровольцев, готовых сражаться против наших войск.

Вот смысл. Посеять ненависть — с одной стороны. С другой — повязать кровью, грубо говоря, личный состав ВСУ, сохранивший боеспособность частей Украины, для того чтобы они понимали, что в случае сдачи их ждет возмездие за все преступления, которые они совершали против собственного народа. Вот эти факторы перевели сегодня деятельность центрального аппарата украинского национал-фашистского государства в фазу фактически не управления войсками, а планомерной подготовки провокаций.