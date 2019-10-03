Биржи США показали худшее начало квартала с 2008 года

Индекс Dow Jones опустился на 1,86% до 26079,23 пункта. S&P 4500 — на 1,79% до 2887,74 пункта. На 1,56% упал индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq (до 7785,25 пункта).

Их подстегивает информация о более медленном, по сравнению с ранним временем, росте числа рабочих мест в экономике США. Данные об ослаблении производственного сектора также продолжают поступать.

Кроме того, остается неопределенной и ситуация с торговой войной, которую ведет администрация американского президента Дональда Трампа.

В целом снизились все сектора рейтинга S&P 500. Так, акции автоконцернов снизились на фоне слабых данных по продажам General Motors и Ford за квартал.

Доходность американских гособлигаций также резко пошла вниз на фоне растущей обеспокоенности относительно роста экономики США. Падение процентной ставки по бондам означает повышение спроса со стороны инвесторов, которые «уходят» в гособлигации с рынка акций.

Доходность десятилетних облигаций американского Министерства финансов снизилась на 5,7 базисных пункта до 1,594%, в то время как двухлетние бонды торговались с доходностью в 1,482% годовых.