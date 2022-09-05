Эксклюзив 05 сентября 2022, 14:54 Поделиться Telegram

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Viber Названа причина стремительного роста биржевых цен на российский газ Приостановка «Северного потока» взвинтила биржевые цены на российский газ РИА «Новости»

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Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов 5 сентября превысили отметку 2900 долларов за тысячу кубов.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов связал это с недавним заявлением «Газпрома» о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок.

Увеличение стоимости в течение следующих нескольких часов составило 30%.

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«В пятницу, 2 сентября, рынок не успел отыграть обеспокоенность европейского населения этим фактом. Поэтому основная реакция произошла сегодня, в понедельник», — сказал Фролов.

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По его словам, подобные ситуации — не редкость на бирже. Он сказал, что если в пятницу вечером происходит какое-то знаковое событие, то биржа может отреагировать только в понедельник.

Также Фролов отметил роль европейских политиков в увеличении стоимости газа.

«Они сделали все для роста цен. Их заявления имеют далеко не успокоительных характер. Европейские политики вновь обвинили во всем Россию и изъявили желание бороться с нами. Противостояние, видимо, продлится до последнего жителя ЕС», — сказал он.

По его словам, западные политики не стремятся объяснить своему населению свои планы по импорту газа.

Кроме того, текущий рост цен на газ Фролов объяснил текущим состоянием европейской экономики.

«Уже более года она находится в состоянии упадка адекватных механизмов, которые позволяли бы реагировать на подобного рода вызовы», — заявил он.

Фролов отметил, что поведение ЕС играет на руку России. По его словам, рост цен нивелирует спад объема поставок.

«Даже если мы будем поставлять в 10 раз меньше, чем поставляли, скажем, год назад, то денег можем заработать столько же», — подытожил он.

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