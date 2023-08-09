Мир 09 августа 2023, 23:37 Биржевая цена газа в Европе достигла максимума за полтора месяца ICE: биржевая цена газа в Европе превысила 420 долларов за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе превысили 420 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 июня. Темпы роста ускорились до 31,5%, следует из данных лондонской биржи ICE.

К 14:40 стоимость газа выросла до 430 долларов за тысячу кубических метров, а затем немного упала. Примерно через полчаса биржевая цена составила 422 доллара.

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По итогам июля средняя цена газа в Европе уменьшилась на 8% и составила около 337 долларов за тысячу кубических метров. За полгода же стоимость газа упала вдвое. Причины — аномальное тепло, высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в Евросоюзе.

Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» заметил, что европейские страны вряд ли когда-то раскроют, какую цену им пришлось заплатить за снижение энергопотребления и относительно дешевый газ. Блогер также считает, что к осени вроде бы стабилизировавшаяся ситуация с газом и электроэнергией в Европе может измениться.