Биологи: солнечные бури заставляют серых китов выбрасываться на берег

По информации РИА ФАН, ученые решили выяснить, почему на берегу оказываются не только старые и больные особи, но и здоровые.

Специалисты изучили статистику инцидентов с 1985 года. Они подробно изучили случаи 186 здоровых китов, которые выбросились на берег.

По мнению экспертов, при миграции на долгие расстояния серые киты плывут рядом с береговой линией. Дни, в которые здоровые особи попали на берег, оказались периодами солнечной активности.

Биологи поняли, что «внутренний компас» китов может подвергаться воздействию магнитных бурь. Млекопитающие теряют направление, когда усиливаются радиочастотные атмосферные шумы.