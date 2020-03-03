Биологи: солнечные бури заставляют серых китов выбрасываться на берег
Американские биологи предположили, что серые киты имеют «внутренний компас». Из-за магнитных бурь навигация нарушается и млекопитающие выбрасываются на берег. Об этом сообщила «Газета DAILY».
По информации РИА ФАН, ученые решили выяснить, почему на берегу оказываются не только старые и больные особи, но и здоровые.
Специалисты изучили статистику инцидентов с 1985 года. Они подробно изучили случаи 186 здоровых китов, которые выбросились на берег.
По мнению экспертов, при миграции на долгие расстояния серые киты плывут рядом с береговой линией. Дни, в которые здоровые особи попали на берег, оказались периодами солнечной активности.
Биологи поняли, что «внутренний компас» китов может подвергаться воздействию магнитных бурь. Млекопитающие теряют направление, когда усиливаются радиочастотные атмосферные шумы.