Биологи опровергли дарвиновскую теорию

Издание «Русская планета» добавило, что по дарвиновской гипотезе, первые клетки появились в мелких теплых водоемах. Однако биологи из Университетского колледжа Лондона и Института структурной и молекулярной биологии Великобритании определили ошибочность этой теории.

Им удалось выяснить, что жизнь зародилась в глубоководных гидротермальных источниках.

Британские ученые провели эксперимент, для которого создали условия, приближенные к подводным гидротермальным источникам. По результатам стало понятно, что для зарождения примитивных организмов необходимо тепло, соленая вода и щелочной раствор.