Биологи назвали животных, которые любят дышать углекислым газом
Исследование опубликовал научный журнал Current Biology. Оказалось, что низкий уровень СО2 в воздухе мог вызвать у голых землекопов припадки.
«В мозге голых землекопов нет механизмов, которые отвечают за торможение нейронов у других млекопитающих. Вместо этого они используют углекислый газ. Иначе говоря, они справились с этой проблемой, в буквальном смысле выкопав себе новую экологическую нишу, в которой не могут жить другие животные», — отметил ученый из Городского университета Нью-Йорка Майкл Зайонс.
Этот «голый» вид землекопов живет в восточной Африке в крупных колониях, которые по устройству напоминают колонии термитов или других коллективных насекомых. Давно ученые заметили, что эти животные живут в десятки раз дольше других примерно таких же размеров, причем практически не болеют раком. Потом стало известно, что эти зверьки почти не чувствуют боли и могут жить более 20 минут без кислорода, а их кожа не реагирует на многие едкие вещества.
Биологов заинтересовала причина припадков, когда в норках землекопов поднимается температура. Оказалось, что именно этот «голый» подвид является носителем редкой мутации гена KCC2, которая является причиной тяжелых форм эпилепсии и аутизма.
Ученые обратились к медикам с вопросом, почему у голых землекопов нет припадков в нормальных условиях. Оказалось, что большое скопление углекислого газа в колониях подавляет активность и помогает зверькам удерживать свою нервную систему в равновесии.