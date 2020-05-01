Биологи назвали животных, которые любят дышать углекислым газом

Американские биологи выяснили, что «бессмертные» голые землекопы не только могут долгое время жить без кислорода, но сам углекислый газ им жизненно необходим.

Исследование опубликовал научный журнал Current Biology. Оказалось, что низкий уровень СО2 в воздухе мог вызвать у голых землекопов припадки.

«В мозге голых землекопов нет механизмов, которые отвечают за торможение нейронов у других млекопитающих. Вместо этого они используют углекислый газ. Иначе говоря, они справились с этой проблемой, в буквальном смысле выкопав себе новую экологическую нишу, в которой не могут жить другие животные», — отметил ученый из Городского университета Нью-Йорка Майкл Зайонс.

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Этот «голый» вид землекопов живет в восточной Африке в крупных колониях, которые по устройству напоминают колонии термитов или других коллективных насекомых. Давно ученые заметили, что эти животные живут в десятки раз дольше других примерно таких же размеров, причем практически не болеют раком. Потом стало известно, что эти зверьки почти не чувствуют боли и могут жить более 20 минут без кислорода, а их кожа не реагирует на многие едкие вещества.

Биологов заинтересовала причина припадков, когда в норках землекопов поднимается температура. Оказалось, что именно этот «голый» подвид является носителем редкой мутации гена KCC2, которая является причиной тяжелых форм эпилепсии и аутизма.

Ученые обратились к медикам с вопросом, почему у голых землекопов нет припадков в нормальных условиях. Оказалось, что большое скопление углекислого газа в колониях подавляет активность и помогает зверькам удерживать свою нервную систему в равновесии.