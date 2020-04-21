Биологи: коронавирусом могут заразиться почти все млекопитающие

Коронавирус проникает в клетки легких, используя молекулы белка ACE2. Ученые совместили вирус с 14 вариациями. Почти со всеми он сочетается. Исключение составляют мыши и крысы. Лучше всего вирус проникал в клетки людей, панголинов, кошек и кроликов. Последних биологи и предлагают использовать в опытах. Это поможет ускорить испытания вакцин и лекарств.

Исходя из результатов исследования, становится ясно, как вирус попал к людям от летучих мышей. Он мог распространиться по разным видам животных.