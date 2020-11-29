Биолог рассказала о странном последствии коронавируса

В США возможен спад рождаемости. Это может быть последствием пандемии коронавируса, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

В эфире на своем канале на YouTube биолог ссылается на статью американского журнала, в которой был сделан анализ соответствующей статистики. При этом то, что снижение рождаемости заметно уже сейчас, Баранова считает странным.

«У нас в октябре–ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом — примерно на 10-15%. <…> Люди, как только услышали про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили — все, детей рожать не будем», — предположила биолог.

Баранова привела вероятные объяснения такой ситуации.

«Многие штаты, может быть, в связи с тем, что у нас коронавирусная эпидемия, про рождаемость забыли и вообще не сообщают об этом. Или люди дома рожают, а ребенка через месяц регистрируют. Из-за этого такой провал видим», — допустила биолог.

Баранова высказалась и о звучавших в начале пандемии прогнозах о возможном росте рождаемости из-за введения ограничительных мер. По ее словам, на самом деле никакого роста нет. Она отметила, что уже сейчас четко виден спад рождаемости, а вовсе не наоборот.

Как именно коронавирусная инфекция в России скажется на рождаемости в стране пока не известно. Однако в октябре были предположения, что на фоне пандемии она может значительно вырасти.