Биолог объяснила, почему закрытие границ не остановит новый штамм коронавируса

Новые штаммы коронавируса появляются из-за особенностей лечения болезни. Поэтому закрытие границ и прекращение авиасообщения не даст нужного результата. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Допустим, мы закроем границы и всех зараженных новым штаммом посадим на карантин. Это ничего не изменит. Мы лечим людей, а значит плодим новые варианты вирусов, в больнице вирус эволюционирует быстрее, чем в природе», — сказала ученый. Ее процитировало РИА «Новости».

Она объяснила, что использование антивирусных препаратов, таких как Коронавир, Арепливир, или ремдесивир, который британские врачи применяют, способствует получению мутировавших вариантов вируса. Большинство из них нежизненно способны, но некоторые могут стать материалом для вирусной эволюции. После применения конвалесцентой плазмы, содержащей антитела к вирусу, слабые штаммы выбиваются, но сильные могут выжить и «пойти в мир».

По мнению специалиста, сейчас важно следить за пациентами, которые долго лечатся. Надо отмечать, с какими остаточными вирусами они в итоге выписываются.

«С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой, не выписывать. Даже если больше нет угрозы для жизни», — подчеркнула Баранова.

Новый штамм коронавируса недавно обнаружили в Соединенном Королевстве. По предварительной оценке, он может быть на 70% заразнее уже знакомого варианта. На фоне этих новостей ряд стран, включая Россию, временно остановили авиаперелеты в Великобританию.