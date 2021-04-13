Биолог объяснил опасность болезни, которая может уничтожить бананы

Почвенный гриб, который вызывает болезнь бананов, уже уничтожил несколько элитных сортов этих фруктов. Он эволюционировал и теперь добрался до самых популярных в мире. Перед селекционерами встал серьезный вопрос по выведению более устойчивых к инфекции форм растений. Об этом «360» рассказал ученый-биолог и ботаник Евгений Абизов.

«Предыдущие сорта банана, уже их плантации сокращены до минимума, и они являются таким деликатесом, недоступным для большинства потребителей, у нас больше кормовой сорт популярен. Но, судя по всему, эволюция этого грибного организма уже достигла и нового сорта, который был известен с 70-х годов прошлого века. Теперь стоит вопрос перед селекционерами изыскания более устойчивых форм до определенной поры. Такая проблема есть», — объяснил Абизов.

Собеседник добавил, что для растений, которые встречаются только в жарких странах, есть еще одна опасность — это изменение климата. По словам ученого, это может привести к расширению ареала их культивирования, где обитают вредные микроорганизмы, которые могут из-за этого переселиться в чуждые им места.

Ранее газета Die Welt написала, что из-за болезни Tropical Race 4 (TR4) все бананы на Земле могут погибнуть. По данным издания, ее уже встречали в Азии и в Австралии в XX веке, но в Южной Америке, откуда на мировой рынок попадает большая часть бананов, TR4 появилась впервые в 2019 году.