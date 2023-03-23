Мир 23 марта 2023, 12:28 Биолаборатории в Армении, Азербайджане и Узбекистане планируют отремонтировать за счет средств США

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Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США планирует провести ремонт биологических лабораторий в Армении, Азербайджане и Узбекистане. Также планируется обновить их в Грузии и Казахстане, написал RT.

В настоящий момент американское агентство разыскивает подрядчиков.

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«Агентство по сокращению военной угрозы, действуя через свою Программу по сокращению биологической угрозы, ищет подходящих исполнителей работ по техобслуживанию и подготовке для осуществления деятельности», — говорится в тексте документа.

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Помимо ремонта существующих лабораторий, США планируют начать строительство новых.