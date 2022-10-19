Биоиспытания США на Украине назвали угрозой национальной безопасности России | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 14:06 Биоиспытания США на Украине назвали угрозой национальной безопасности России Аналитик Пашковский: текущая ситуация на Украине опасна распространением биооружия РИА «Новости»

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Группа стран в ООН призвала задействовать Концепцию о биооружии из-за деятельности США. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский в интервью «360» сказал, что использование такого типа атакующих средств угрожает населению многих стран включая Россию.

Среди стран, проголосовавших за эту инициативу были Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия Россия. Все они призывают задействовать механизм из шестой статьи Конвенции о биологическом оружии. Это связано с военно-биологической деятельностью США на Украине.

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«Это не первый раз, когда Россия обращает внимание на эту деятельность. Очень хорошо, что наши союзники и партнеры, с которыми мы вместе выстраиваем политику многополярного мира, поддерживают нас в обращении к Генассамблее ООН», — сказал Пашковский.

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Он отметил, что в текущей ситуации возможны утечки материалов или распространение заболеваний.

«С учетом нынешних боевых действий на Украине высок риск заражения территории и части населения страны в частности и других государств через беженцев. Это представляет угрозу для России в том числе», — сказал Пашковский.

Также он подчеркнул, что использование биооружия гораздо сложнее отследить по сравнению с применением артиллерийскими боеприпасами. Он назвал это основной причиной, почему страны должны поставить на контроль деятельность США на Украине с последующим ее прекращением. Также Пашковский отметил, что применение биооружия угрожает национальной безопасности России.