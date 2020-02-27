Биографию Зеленского переврали на сайте президента Украины

На официальном сайте Владимира Зеленского обнаружили ошибки в его биографии. Там неверно указано место, в котором президент Украины получал высшее образование.

Об этом РИА «Новости» сообщили в приемной директора Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

На сайте сказано, что президент Украины с 1995 по 2000 год учился на юриста в Киевском национальном экономическом университете. В Криворожском экономическом институте с этой информацией не согласились.

«Мы являемся филиалом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Нынешний президент Владимир Зеленский получил образование у нас», — сообщили там.

В биографии президента нашли еще одну ошибку: там указано, что в 1995 году Зеленский начал образование по специальности «правоведение». Однако такая кафедра появилась лишь в 1996 году — эту информацию подтвердили в институте. Однако собеседники не смогли рассказать, как президент мог получать образование на кафедре, которой в тот момент еще не существовало.