17 февраля 2024, 02:41
Биографа Зеленского насторожило его поведение
Биограф Шустер нашел у Зеленского признаки физического истощения
Окружение президента Украины Владимира Зеленского обратило внимание на появление у него признаков физического истощения. Об этом рассказал журналист Time и биограф украинского лидера Саймон Шустер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.
«Близкие к Зеленскому люди говорят мне, что он демонстрирует признаки физического истощения, — сказал он.
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По словам Шустера, за последние годы Зеленский «сильно изменился». Украинский лидер не воспринимает критику и стал отгораживаться от тех, кто пытается выступить против его решений. При этом биограф считает, что в окружении Владимира Зеленского «едва ли есть кто-то, кто даст ему отпор».
Ранее Шустер заявил, политические амбиции бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного привели к конфликту с президентом республики. Сначала Зеленский одобрял все решения экс-главкома. Но вскоре их военные приоритеты перестали совпадать и Залужного заподозрили в политических амбициях.
Владимир Зеленский
Украина
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