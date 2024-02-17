Мир 17 февраля 2024, 02:41 Биографа Зеленского насторожило его поведение Биограф Шустер нашел у Зеленского признаки физического истощения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Окружение президента Украины Владимира Зеленского обратило внимание на появление у него признаков физического истощения. Об этом рассказал журналист Time и биограф украинского лидера Саймон Шустер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

«Близкие к Зеленскому люди говорят мне, что он демонстрирует признаки физического истощения, — сказал он.

Реклама

По словам Шустера, за последние годы Зеленский «сильно изменился». Украинский лидер не воспринимает критику и стал отгораживаться от тех, кто пытается выступить против его решений. При этом биограф считает, что в окружении Владимира Зеленского «едва ли есть кто-то, кто даст ему отпор».

Ранее Шустер заявил, политические амбиции бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного привели к конфликту с президентом республики. Сначала Зеленский одобрял все решения экс-главкома. Но вскоре их военные приоритеты перестали совпадать и Залужного заподозрили в политических амбициях.