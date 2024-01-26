Мир 26 января 2024, 10:31 Биограф Зеленского развеял миф о препятствовании Запада стамбульским переговорам по СВО Биограф Шустер: Запад требовал от Украины уступок на переговорах с Россией Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/globallookpress

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На стамбульских переговорах в 2022 году страны Запада уговаривали Украину пойти навстречу России и согласиться на уступки. Однако провокация в Буче изменила настрой, и диалог прекратился, заявил в книге The Showman корреспондент The Times, биограф президента Владимира Зеленского Саймон Шустер. Об этом сообщил РБК.

«Все они понимали необходимость продолжать мирные переговоры и держать Зеленского в настроении вести переговоры», — сказал он.

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Переговоры начались в Белоруссии, затем переместились в Стамбул. По информации журналиста, Украина могла отказаться от стремления в НАТО и другие военные альянсы при условии гарантий безопасности. Для этого предстояло изменить Конституцию. Саймон Шустер заявил, что украинские переговорщики настаивали на том, что в вопросе принадлежности Крыма нужно сделать 15-летнюю паузу, а решение по другим территориям оставить на усмотрение лидеров двух стран.

Советник украинского президента по иностранным делам Андрей Сибига заявил журналисту, что западные партнеры советовали принять российские условия. Но после провокации в Буче часть команды Владимира Зеленского потребовала остановить переговоры. Саймон Шустер заявил, что свернул диалоги по некоторым направлением, а потом и вовсе прекратил. Теперь, по его словам, Украина и Россия стали взаимодействовать только по одному вопросу — обмену военнопленными.

В своей книге Саймон Шустер описал жизнь Владимира Зеленского в подземном бункере в Киеве. По его словам, в первые недели президент мало ел и плохо спал, но потом освоился и нашел развлечения.