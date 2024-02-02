Мир 02 февраля 2024, 02:52 Биограф Зеленского рассказал правду о бункере в Киеве Биограф Шустер: служба охраны не пускала иностранцев в бункер Зеленского РИА «Новости»

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Бункер президента Украины Владимира Зеленского запрещали посещать иностранцам. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал журналист Time и биограф украинского лидера Саймон Шустер.

Автор книги The Showman описал жизнь Зеленского в бункере в первые месяцы после начала специальной военной операции.

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По словам Шустера, он сам никогда не был в президентском бункере. Его книга основана исключительно на интервью с Зеленским и его помощниками, потому что служба охраны заявила, что посещения укрытия главы государства иностранцами исключены.

Именно с их слов он описывал все, что происходило с украинским лидером в бункере в то время. При этом некоторые его коллеги на Западе путают укрытие со зданием Офиса президента Украины, пояснил журналист.

«Одна газета даже написала в заголовке, что я был в „бункере“. Я просил редактора изменить это. Пока жду», — рассказал Шустер.

Ранее Шустер заявил, что на стамбульских переговорах в 2022 году страны Запада уговаривали Украину пойти навстречу России и согласиться на уступки. Однако провокация в Буче изменила настрой, и диалог прекратился.