Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет попрощаться после долгих лет конструктивной работы с главой России, считает директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике Александр Рар, написавший биографию Владимира Путина.

«Я думаю, что она хочет завершить свой канцлерский срок положительным шагом в сторону России», — считает Рар. Его слова привел ТАСС.

В связи с ситуацией в Афганистане и миграционных вопросов, как добавил политолог, Берлину без Москвы не обойтись. Разговор Путина и Меркель, как отметил Рар, будет носить стратегический характер по этой теме. Они также обсудят вопрос об урегулировании ситуации на востоке Украины.

«Конечно, Меркель не хочет завершить свое канцлерство тем, что ей придется признать, что Минские соглашения вообще не работали и не работают», — уточнил Рар. По его мнению, Меркель хочет «проложить мостик» для своего преемника для того, чтобы «по этому мостику можно было бы хотя бы продвигаться».

Меркель посетит Москву 20 августа. В ее программе возложение венков у Могилы Неизвестного солдата и переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Меркель обманула Украину в вопросе «Северного потока — 2». Она сделала все для обеспечения интересов ФРГ и забрала у украинцев транзит газа, считает украинский экономист Юрий Атаманюк. Он также добавил, что на Украине считают партнерами тех, кто ограбил страну и нанес удар по ее экономике.