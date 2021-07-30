Биограф Меркель рассказал о ее эмоциональных беседах с Путиным

В новой биографии канцлера Германии Ангелы Меркель говорится, что в 2014 году встречи политика с российским президентом Владимиром Путиным часто проходили на повышенных тонах. Отрывок из книги Ральфа Боллмана привело РИА «Новости».

Биография Меркель рассказывает о ее жизни с самого рождения до начала 2021 года.

Боллман написал, что после обострения ситуации на Украине в 2014 году Меркель не ожидала вмешательства Москвы в происходящее и поэтому десятки раз звонила Владимиру Путину. Ехать лично в Москву она не хотела из-за отсутствия шансов на успех, а также из-за риска быть униженной Путиным.

«Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу. „Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени“, — сообщили служащие, прослушивавшие разговоры. В деликатных ситуациях он становится очень эмоциональным, страстным», — говорится в книге.

Автор отметил, что было неясно, что означало такое поведение российского лидера — эмоциональный всплеск или простой расчет. Немецкий историк упомянул, что Меркель отвечала более коротко, чем Путин, холоднее, но так же ясно и по существу. Боллман заключил, что даже после того, как канцлер и президент научились уважать друг друга, их беседы не становились приятнее.

На прошлой неделе Меркель провела телефонные переговоры с Путиным. Они обсудили проект «Северный поток — 2» и ситуацию на Украине.