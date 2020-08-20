Билли Айлиш обвинила Трампа в уничтожении США

Певицу Билли Айлиш позвали на съезд Демократической партии США. Она не только спела перед собравшимися политиками, но и раскритиковала действующего американского президента Дональда Трампа.

Съезд в Милуоки почти полностью перевели в виртуальный формат из-за коронавируса. Демократы транслировали мероприятие на своем YouTube-канале.

Билли Айлиш обвинила Трампа в уничтожении государства и всех небезразличных гражданам США ценностей.

«Нам необходимы лидеры, которые решают проблемы, а не отрицают их наличие», — сказала артистка, подразумевая изменение климата и пандемию COVID-19.

Певица также уличила главу Белого дома в том, что он не сумел решить вопросы «системного расизма и неравенства». По мнению Билли Айлиш, американцы обязательно должны прийти на выборы и отдать свой голос против Трампа.

На съезде впервые публично прозвучала композиция девушки My Future, название которой переводится как «Мое будущее».

Кандидатом в президенты США от демократов официально стал Джо Байден. Его описали как человека, способного «брать на себя ответственность, а не перекладывать вину». Выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.