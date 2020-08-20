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    20 августа 2020, 08:56

    Билли Айлиш обвинила Трампа в уничтожении США

    Александра Ломейко

    Певицу Билли Айлиш позвали на съезд Демократической партии США. Она не только спела перед собравшимися политиками, но и раскритиковала действующего американского президента Дональда Трампа.

    Съезд в Милуоки почти полностью перевели в виртуальный формат из-за коронавируса. Демократы транслировали мероприятие на своем YouTube-канале.

    Билли Айлиш обвинила Трампа в уничтожении государства и всех небезразличных гражданам США ценностей.

    «Нам необходимы лидеры, которые решают проблемы, а не отрицают их наличие», — сказала артистка, подразумевая изменение климата и пандемию COVID-19.

    Певица также уличила главу Белого дома в том, что он не сумел решить вопросы «системного расизма и неравенства». По мнению Билли Айлиш, американцы обязательно должны прийти на выборы и отдать свой голос против Трампа.

    На съезде впервые публично прозвучала композиция девушки My Future, название которой переводится как «Мое будущее».

    Кандидатом в президенты США от демократов официально стал Джо Байден. Его описали как человека, способного «брать на себя ответственность, а не перекладывать вину». Выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

    Новости SMI.FM