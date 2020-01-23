Билль о брексите прокомментировали в Совфеде

«Если британский народ принял решение о брексите, значит, для него это лучше. Это их внутреннее дело», — заявил Джабаров.

Сенатор отметил, что Россия готова к взаимодействию как с Евросоюзом, так и с Великобританией.

Он также отметил, что непросто все и «внутри»: «Там есть позиции Шотландии и Северной Ирландии, которые отличаются от британской. Возникает очень много головной боли».

Ранее Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Документ имеет статус закона.

Брексит назначили на 31 января. Затем начнется переходный период, посвященный торговым переговорам сторон.