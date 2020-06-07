    07 июня 2020, 15:34

    «Билл Королевтон». Пользователи нашли британца, похожего на Елизавету II и Билла Клинтона

    Юлия Булыгина

    Пользователь Reddit нашел британца, который одновременно похож и на Елизавету II, и на 42-го президента США Билла Клинтона. Уникальный человек оказался еще и тезкой создателя диаграммы Венна.

    Пользователь портала Reddit под ником gammoncannon опубликовал скрин с интервью Джона Венна телеканалу «Би-би-си». Вполне себе заурядную фотографию он подписал так: «Да здравствует король Биллизавет!»

    «Билл Королевтон». Пользователи нашли британца, похожего на Елизавету II и Билла Клинтона | Изображение 1
    Источник фото: Reddit

    «Как этот мужчина умудряется быть одновременно похожим на Билла Клинтона и королеву?» — заметил пользователь.

    Пост набрал более 71 тысячи ответов от пользователей, которые согласились с уникальностью Венна. Они предложили свои варианты того, как можно назвать мужчину: «Королева Елизабилл Клинтон II», «Билл Королевтон».

    Одним из самых популярных стал комментарий о знаменитой диаграмме Венна. Это диаграмма, которая отображает все возможные логические связи. В этом случае диаграмма тоже оказалась как нельзя кстати, ведь Джон Венн соединил Елизавету II и Билла Клинтона.

    Некоторые пользователи предположили, что Джон Венн может быть плодом тайной любви и даже способен нарушить порядок наследования британского престола.