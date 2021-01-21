Билл Клинтон заснул во время инаугурации Джо Байдена. Видео

Во время торжественной речи Байдена, как отметило издание, 42-й американский лидер «определенно спал». На инаугурации рядом с Клинтоном была его жена Хиллари, Джордж Буш-младший и уходящий вице-президент Майк Пенс. Фрагмент инаугурации Байдена, на котором можно увидеть «спящего» Клинтона, разлетелся по соцсетям.

Это не первый случай, когда бывшего президента Штатов уличили во сне во время политических мероприятий. Так в 2016 году, когда Хилари Клинтон, претендовавшая на пост президента, начала произносить финальную речь на съезде демократов, ее муж уснул. После этого видео, на кадрах которого Билл «заснул», поделился Дональд Трамп. Ролик он сопроводил комментарием, что «даже Билл устал от того, как лжет его жена».

Билл Клинтон сложил полномочия президента 20 января 2001 года.

Джо Байден в среду, 20 января, на ступенях Конгресса принес присягу американскому народу и официально занял должность 46-го президента США. «360» вел прямую трансляцию с места событий.

В связи с пандемией и прошедшими в Вашингтоне беспорядками церемония инаугурации прошла по измененным правилам. Здание Конгресса ограждено высоким забором, а места зрителей уже заняли около 200 тысяч американских флагов, выставленных вдоль Национальной аллеи.