Билл Клинтон рассказал о самочувствии после выписки из больницы

Бывший хозяин Белого дома Билл Клинтон сообщил на своей странице в Twitter, как он чувствует себя после возвращения из больницы. Экс-президента США процитировал «ПолитЭксперт».

По данным издания, Клинтон попал в больницу 12 октября. У него выявили заражения крови, которое было вызвано инфекцией мочевыводящих путей. Его выписали после лечения и прохождения курса антибиотиков. «Я очень рад возвращению домой. Чувствую себя отлично, наслаждаюсь прекрасной осенней погодой», — поделился бывший глава государства.