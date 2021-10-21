Билл Клинтон рассказал о самочувствии после выписки из больницы
Клинтона обрадовало возвращение домой после больницы
Бывший хозяин Белого дома Билл Клинтон сообщил на своей странице в Twitter, как он чувствует себя после возвращения из больницы. Экс-президента США процитировал «ПолитЭксперт».
По данным издания, Клинтон попал в больницу 12 октября. У него выявили заражения крови, которое было вызвано инфекцией мочевыводящих путей. Его выписали после лечения и прохождения курса антибиотиков.
«Я очень рад возвращению домой. Чувствую себя отлично, наслаждаюсь прекрасной осенней погодой», — поделился бывший глава государства.