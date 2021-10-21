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    21 октября 2021, 19:09

    Билл Клинтон рассказал о самочувствии после выписки из больницы

    Клинтона обрадовало возвращение домой после больницы

    Артур Блянихов

    Бывший хозяин Белого дома Билл Клинтон сообщил на своей странице в Twitter, как он чувствует себя после возвращения из больницы. Экс-президента США процитировал «ПолитЭксперт».

    По данным издания, Клинтон попал в больницу 12 октября. У него выявили заражения крови, которое было вызвано инфекцией мочевыводящих путей. Его выписали после лечения и прохождения курса антибиотиков.

    «Я очень рад возвращению домой. Чувствую себя отлично, наслаждаюсь прекрасной осенней погодой», — поделился бывший глава государства.