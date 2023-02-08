08 февраля 2023, 08:35
Билл Клинтон обсуждал с Борисом Ельциным дружбу и сокращение вооружений
Национальный архив США рассекретил документы об обещании Клинтона Ельцину о сотрудничестве
Бывший американский президент Билл Клинтон в 1993 году обсуждал с российским лидером Борисом Ельциным сотрудничество и договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). Стенограмму их телефонного разговора рассекретил Национальный архив США, рассказало РИА «Новости».
Борис Ельцин 23 января поздравил коллегу с инаугурацией и обсудил планы, в том числе — очную встречу в третьей стране. Билл Клинтон ответил, что в трудное для Европы и Азии время совместная работа США и России пошла бы всем на пользу. Он анонсировал новые переговоры по СНВ-2.
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«Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России», — сказал американский президент.
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Билл Клинтон также сообщил, что поручил дипломату Стробу Толботту оценить программу совместной работы. В будущем отчете госсекретарю Кристоферу Уоррену этот специалист назовет Россию и другие страны бывшего Советского Союза местом, где царит политический беспорядок.
Бывший президент США ранее рассказал журналистам, что обсуждал с Борисом Ельциным расширение НАТО на восток. Билл Клинтон якобы предлагал России особое партнерство и даже членство в альянсе.
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