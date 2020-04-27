Билл Гейтс: запустить промышленное производство вакцины от коронавируса удастся лишь через год

По мнению Гейтса, производство начнется примерно через год, а скорее всего через два.

«Очень сложно ужать временные рамки. В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. Нам может это не удаться, на это может потребоваться не менее двух лет», — пояснил предприниматель.

Он также обратил внимание на то, что использовать вакцину нельзя без апробирования в трех фазах и сертификации.

Гейтс призвал параллельно налаживать производство нескольких многообещающих разработок.