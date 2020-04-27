Билл Гейтс: запустить промышленное производство вакцины от коронавируса удастся лишь через год
Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс предположил сроки по запуску промышленного производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на телеканал CNN.
По мнению Гейтса, производство начнется примерно через год, а скорее всего через два.
«Очень сложно ужать временные рамки. В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. Нам может это не удаться, на это может потребоваться не менее двух лет», — пояснил предприниматель.
Он также обратил внимание на то, что использовать вакцину нельзя без апробирования в трех фазах и сертификации.
Гейтс призвал параллельно налаживать производство нескольких многообещающих разработок.