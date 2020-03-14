Билл Гейтс ушел из Microsoft

Соучредитель и экс-генеральный директор компании Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров. Он хочет больше времени уделять благотворительности.

Как отмечается в пресс-релизе организации, он продолжит свою работу в качестве технологического советника генерального директора Сатьи Наделлы.

«От имени совета директоров я хочу выразить глубокую признательность Биллу за его вклад в работу компании. Он призвал нас мыслить масштабно, а затем еще масштабнее», — заявил глава совета директоров.

Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с другом Полом Алленом. До 2008 года он занимал должность генерального директора. Затем оставил эту должность, чтобы больше заниматься благотворительной деятельностью.

Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для персональных компьютеров, игровых приставок и мобильных телефонов. Разработчик операционной системы Windows.

Ранее Фонд Билла и его супруги Мелинды Гейтс выделил десять миллионов долларов, чтобы бороться с распространением коронавируса из Китая.