Билл Гейтс спрогнозировал, когда пандемия пойдет на спад

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс дал собственный прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в мире. Он считает, что после волны «омикрона» заболеваемость по всему миру пойдет на спад. COVID-19 начнут лечить просто как сезонный грипп.

«По мере того, как страны будут переживать волну „омикрона“, системы здравоохранения будут испытывать трудности. Большинство тяжелых случаев придется на непривитых людей. После того, как „омикрон“ пройдет по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп», — написал Гейтс в Twitter.

При этом Билл Гейтс добавил, что изобретенные на данный момент вакцины против коронавируса имеют два существенных недостатка. Один из них — то, что привитые люди все равно рискуют заразиться. Второй — что со временем количество антител уменьшается.

«Нужны вакцины, которые предотвращают повторное заражение и действуют в течение многих лет», — подчеркнул основатель Microsoft.

Что касается происхождения коронавируса, Билл Гейтс считает: сведения могут говорить о том, что инфекция действительно передалась людям от другого биологического вида. Гейтс прогнозирует, что в будущем появятся еще вирусы, которые передадутся человеку точно так же. Поэтому, по его мнению, сейчас нужно инвестировать, чтобы успеть вовремя обезопаситься от других вспышек.