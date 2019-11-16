Билл Гейтс снова стал самым богатым человеком в мире

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он обогнал главу Amazon Джеффа Безоса — это случилось впервые за последние два года.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Гейтса на данный момент оценивается в 110 миллиардов долларов. Состояние Безоса — 109 миллиардов долларов.

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Специалисты Вlооmberg считают, что вырваться вперед что выбиться в лидеры Гейтсу помог 10-летний контракт с Пентагоном. Американское военное ведомство 25 октября заключило с Microsoft соглашение объемом 10 миллиардов долларов. Специалисты компании должны будут переместить все IT-системы Пентагона с физических серверов в «облако».

Изначально контракт хотели заключить с Amazon. После того, как выбор американского военного управления пал на Microsoft, акции компании Безоса подешевели на 2%. На третьем месте в списке богатейших людей оказался глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Его состояние оценили в 103 миллиарда долларов.