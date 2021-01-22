Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса

Основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Миллиардер заявил, что прекрасно себя чувствует, и поблагодарил причастных к созданию препарата.

Гейтс рассказал о прививке в Twitter, указав на преимущества своего возраста. Сейчас филантропу 65 лет.

«Одно из преимуществ 65-летнего возраста заключается в том, что я имею право на вакцинацию от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно», — написал основатель Microsoft.

Билл Гейтс выразил благодарность «ученым, участникам испытаний, регулирующим органам и передовым медицинским работникам, которые привели нас к этому моменту».

Какую именно вакцину ввели миллиардеру, он уточнять не стал. По мнению Гейтса, напомнила «Газета.ru», победить COVID-19 можно только при помощи сверхэффективного препарата. Он отмечал небывалый успех человечества в создании вакцин за столь короткий срок. Обычно на это уходит несколько лет, но сейчас ученые справились менее чем за один год.