Билл Гейтс: профилактика коронавируса дешевле самоизоляции

По его словам, это гораздо дешевле, чем потом вводить карантин. Гейтс уверен, что «каждые 20 лет из-за большого числа путешествий по миру страны будет захватывать новый вирус», поэтому заранее «должны быть готовы резервные средства для диагностики и лечения, площадки для разработки вакцин, системы быстрого оповещения населения».