Билл Гейтс предупредил о новом кризисе после пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что мир может столкнуться с еще одной угрозой помимо пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«COVID-19 не будет последней угрозой пандемии, с которой столкнется мир. Я поговорил с сообществом Grand Challenges об амбициозной программе инноваций, которая нам нужна, чтобы положить конец этому кризису и быть готовыми к реагированию на следующий», — написал Гейтс.

Мир будет готов к новой пандемии, если будет способен создавать вакцину в течение 100 дней, а затем производства препарата в таком количестве, чтобы вакцинировать все население Земли еще за 100 дней. Такое мнение высказал Гейтс высказал в сентябре.

По его словам, это выполнимо при наличии заводов, которые смогут произвести нужное количество доз вакцин. Помимо этого, основатель Microsoft указал на необходимость устранить проблему с доступом к вакцине среди государств с разными доходами.