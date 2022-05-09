Билл Гейтс предупредил о мировом экономическом спаде

Рост процентных ставок в мире может привести к глобальному экономическому спаду. Об этом заявил миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Гейтс в настоящее время находится на четвертом месте в рейтинге богатейших людей мира. По данным Forbes, его состояние на 8 мая составляло 129 миллиардов доларов. Он оценил влияние событий на Украине на мировую экономику как более серьезное, чем было у пандемии. По его словам, региональный конфликт привел к росту цен на сырье и усугубил проблемы с логистическими цепочками, а также спровоцировал рост государственых долгов. При этом попытки стран сдержать инфляцию привели к тому, что они стали повышать процентные ставки. Последний фактор чреват экономическим замедлением, считает Гейтс.

Российский Центробанк в конце апреля опубликовал базовый прогноз, который предполагает, что экономический спад в РФ продлится в течение двух лет. Согласно прогнозам, российский ВВП в 2022 году упадет на 8-10%, в 2023 — на 0-3%. Экономический рост на 2,5-3,5% возможен не раньше 2024 года. Снижение ВВП связано с перебоями в производстве, нарушением цепочек поставок, снижением импорта.

Ранее немецкие эксперты спрогнозировали в 2023 году крупнейший продовольственный кризис. Они объяснили его нарушением логистики из-за ситуации на Украине.