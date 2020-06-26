    26 июня 2020, 10:32

    Билл Гейтс предупредил, что вакцина от коронавируса может не сработать

    Андрей Иванов

    Вакцина от коронавируса, над созданием которой сейчас трудятся ученые в нескольких странах, может оказаться неэффективной. Об этом предупредил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
    Билл Гейтс предупредил, что вакцина от коронавируса может не сработать

    Во время интервью телеканалу CNN Гейтс заявил, что перед учеными сейчас стоит две основные задачи: создать препарат, который защитит от COVID-19 самого вакцинируемого, и не допустить распространения инфекции. Со второй задачей вирусологи могут не справиться.

    «Не гарантируется, что вакцина будет идеальным блокировщиком передачи инфекции», — поделился своим мнением Гейтс, но не объяснил, почему такое возможно.

    По его словам, наиболее эффективно заблокировать распространение 2019-nCoV сможет иммунитет. Переболевшие люди не смогут заразиться вирусом повторно в течение года.

    В России над созданием вакцины от нового вируса сейчас трудятся специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.

    Одна из вакцин уже проходит клинические испытания на добровольцах. Военные, которым ввели препарат, рассказали, что после укола чувствовали себя хорошо. Лекарство не вызывает никаких болезненных симптомов.