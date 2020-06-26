Билл Гейтс предупредил, что вакцина от коронавируса может не сработать

Вакцина от коронавируса, над созданием которой сейчас трудятся ученые в нескольких странах, может оказаться неэффективной. Об этом предупредил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Во время интервью телеканалу CNN Гейтс заявил, что перед учеными сейчас стоит две основные задачи: создать препарат, который защитит от COVID-19 самого вакцинируемого, и не допустить распространения инфекции. Со второй задачей вирусологи могут не справиться.

«Не гарантируется, что вакцина будет идеальным блокировщиком передачи инфекции», — поделился своим мнением Гейтс, но не объяснил, почему такое возможно.

По его словам, наиболее эффективно заблокировать распространение 2019-nCoV сможет иммунитет. Переболевшие люди не смогут заразиться вирусом повторно в течение года.

В России над созданием вакцины от нового вируса сейчас трудятся специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.

Одна из вакцин уже проходит клинические испытания на добровольцах. Военные, которым ввели препарат, рассказали, что после укола чувствовали себя хорошо. Лекарство не вызывает никаких болезненных симптомов.