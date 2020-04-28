Билл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что люди смогут вернуться к обычному образу жизни, как минимум, через один или два года. Это при условии, что мир возьмет эпидемию коронавируса под контроль.

«Мы не вернемся к нормальной жизни раньше чем через один-два года. Мы можем выйти из этого первого этапа, разработав систему, которая будет функционировать без риска возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии», — заявил Гейтс в интервью французской газете Le Figaro.

Бизнесмен отметил, что с помощью систем тестирования и отслеживания государства «смогут быстро определять области заражения и контролировать их». Однако о нормальной жизни пока не может быть и речи. Ведь люди будут бояться заразиться и из-за этого изменят свои привычки.

По его мнению, даже правительственные решения не заставят большинство посещать стадионы до тех пор, пока не станет очевидной эффективность вакцинации или лечения от коронавируса. Гейтс считает, что очень важно сейчас развивать методы лечения. Однако только вакцина может стать гарантией к возвращению к нормальной жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 2,8 миллиона человек в мире заразились коронавирусом. В России зафиксировано 87 147 случаев. Жертвами вируса стали 794 россиянина, еще 7346 вылечились.

Вирусолог Анатолий Альтштейн полагает, что об окончании эпидемии в РФ можно будет говорить только тогда, когда ежедневно будет регистрироваться не более 100 случаев инфицирования.