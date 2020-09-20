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    20 сентября 2020, 19:30

    Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса

    Алена Макаренко

    Пандемия коронавируса завершится в 2022 году — и это в лучшем случае. Это предположение в интервью телеканалу Fox News высказал основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс.
    Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса

    У Гейтса поинтересовались, когда нормализуется санитарно-эпидемиологическая ситуация в США и мире в целом.

    «Если применение вакцин будет утверждено, как мы надеемся, в начале 2021 года, то ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придет в норму к концу будущего года, если, конечно, мы будем помогать и другим странам», — заявил Гейтс.

    По его мнению, в лучшем случае пандемия завершится в 2022 году. При этом в течение 2021-го необходимо сбить показатели распространения инфекции. Для этого уже имеются технологии разработки вакцин, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов.

    «Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно», — добавил Гейтс.

    По его оценке, уровень вакцинации в мире во время пандемии упал на 14%, «уничтожив прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет». Основатель Microsoft расстроен, что Америка не «проявила себя в области оказания помощи в закупках вакцин для развивающихся стран».

    Билл Гейтс и его супруга Мелинда руководят благотворительным фондом. В число основных направлений его работы входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. В фонде выделили сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

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