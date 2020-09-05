Билл Гейтс назвал два вопроса, которые помогают ему решать проблемы

Еще будучи подростком будущий предприниматель решал каждую новую проблему одним и тем же способом: с помощью двух вопросов. Потом он использовал эту технику на работе в Microsoft и до сих пор обращается к ней.

Вопросы Гейтса следующие: «Кто уже справился с этой проблемой? И чему мы можем у них научиться?». Они могут показаться очевидными на первый взгляд, но порой на них бывает очень трудно найти ответы. Особенно данные вопросы кажутся каверзными, если речь идет о глобальном здравоохранении.

«Есть страны с низким и средним уровнем дохода, которые сделали огромный шаг вперед, поставляя вакцины или пытаясь искоренить голод. Но любой, кто захочет идентифицировать эти страны, выяснить, как они сделали это, и применить их опыт в своей стране, столкнется с большими трудностями», — рассказал Билл Гейтс.

Он также рассказал про Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который три года поддерживает проект Exemplars in Global Health. В нем помогают выяснить, какие страны достигли прогресса в области здравоохранения. Исследователи проекта анализируют информацию в пяти ключевых областях: смертность детей в возрасте до пяти лет, доставка вакцин, роль местных медицинских работников, готовность к началу эпидемии и ограничение развития несовершеннолетних в результате плохого питания.

Не только вышеуказанные вопросы помогают в повседневной жизни и делах, добавил американский предприниматель. В конце каждого года он спрашивает себя и о других важных вещах. Например, «Что он мог сделать лучше?», «Достаточно ли узнал нового?», «Завел ли новые дружеские отношения?» и «Уделил ли время семье?».