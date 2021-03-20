Билл Гейтс дал важный совет молодежи

Основатель компании Microsoft пообщался с пользователями сайта Reddit. Он дал молодежи самый важный, с его точки зрения, совет: уделять больше внимания проблеме изменения климата.

«Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Разумеется, не стоит занимать этим все свое время — прежде всего вам необходимо выбрать интересную работу и понять, во что вы способны внести свой вклад. Тем не менее не стоит забывать о глобальных целях, не имеющих отношения к вашим личным успехам», — приводит РИА «Новости» слова Гейтса.

В феврале основатель Microsoft выдвинул свою теорию, как богатые страны могут спасти человечество от климатической катастрофы. Гейтс предложил отказаться от животноводства и перейти на синтетическую говядину, пишет RT.

По его словам, переход на растительный белок значительно снизит количество выбросов метана, что неизбежно при разведении скота. Гейтс уверил, что компании, производящие ненастоящее мясо, полностью конкурентоспособны. Он отметил, что имитация занимает всего 1% от всего мяса, которое едят жители Земли.