28 марта 2024, 10:58
Билеты с отметками об обучении в Британии нашли на брошенных позициях ВСУ в ДНР
ТАСС: в Новомихайловке нашли билеты ВСУ с отметками об обучении в Британии
Военные билеты с отметками о прохождении двухмесячного курса подготовки в Великобритании обнаружили на брошенных позициях ВСУ в Новомихайловке. Об этом в комментарии ТАСС сообщил командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Белый.
По его данным, большое количество военнослужащих украинской армии, которые находятся в Новомихайловке, проходили подготовку в Соединенном Королевстве.
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«Мы нашли военные билеты с отметкой о прохождении двухмесячных курсов в Великобритании», — подчеркнул боец.
При этом собеседник агентства обратил внимание, что навыки, которые украинские солдаты получали на Западе, совершенно незаметны в ходе боевых действий.
Как отмечал ранее RT, освобождение Новомихайловки даст возможность ВС России выйти на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении.
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