18 августа 2023, 19:58
Bild сообщил о подготовке нового соглашения взамен зерновой сделки
Bild: Россия, Турция и Катар готовят замену зерновой сделки
Власти России, Турции и Катара готовятся к подписанию нового соглашения, которое заменит прежнюю зерновую сделку. Инициативу могут озвучить уже в ближайшие дни в Будапеште, сообщило издание Bild.
Авторы издания ознакомились с письменными контактами Москвы и Анкары, проходящими в период с 21 июля по 8 августа. Исходя из этого, они сделали вывод о том, что Россия информировала Турцию о выходе из зерновой сделки заранее.
Реклама
В новом трехстороннем соглашении, по информации Bild, предусмотрена поставка российского зерна в беднейшие страны мира, в основном Африки. При этом в Анкаре настаивают на возобновлении поставок зерна и с Украины, предлагая работать под эгидой ООН.
По данным Bild, на подписании новой инициативы Россию представит глава Татарстана Рустам Минниханов, который уже вылетел в Будапешт. В ближайшее время в Венгрии ожидается приезд турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее стало известно, что министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудят три возможных сценария возобновления зерновой сделки.
Турция
Россия
зерновая сделка
Катар
Реклама
Реклама