Мир 18 августа 2023, 19:58 Bild сообщил о подготовке нового соглашения взамен зерновой сделки Bild: Россия, Турция и Катар готовят замену зерновой сделки РИА «Новости»

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Власти России, Турции и Катара готовятся к подписанию нового соглашения, которое заменит прежнюю зерновую сделку. Инициативу могут озвучить уже в ближайшие дни в Будапеште, сообщило издание Bild.

Авторы издания ознакомились с письменными контактами Москвы и Анкары, проходящими в период с 21 июля по 8 августа. Исходя из этого, они сделали вывод о том, что Россия информировала Турцию о выходе из зерновой сделки заранее.

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В новом трехстороннем соглашении, по информации Bild, предусмотрена поставка российского зерна в беднейшие страны мира, в основном Африки. При этом в Анкаре настаивают на возобновлении поставок зерна и с Украины, предлагая работать под эгидой ООН.

По данным Bild, на подписании новой инициативы Россию представит глава Татарстана Рустам Минниханов, который уже вылетел в Будапешт. В ближайшее время в Венгрии ожидается приезд турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудят три возможных сценария возобновления зерновой сделки.