Bild: скорая увезла главу Минэкономики ФРГ с заседания комитета бундестага

Скорая помощь увезла министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера с заседания комитета Бундестага по экономическим вопросам. Ему стало плохо посреди мероприятия, которое проходило в отеле The Ritz-Carlton.

Об этом сообщила в понедельник вечером газета Bild со ссылкой на участников мероприятия. 63-летнему министру стало плохо около 22:00 по московскому времени. При этом издание отметило, что министр жаловался на недомогание еще до начала заседания.

Причины его плохого самочувствия пока неизвестны, как и его нынешнее состояние. По данным агентства DPA, министр сейчас проходит курс лечения — однако не ясно, от какой болезни. При этом уточняется, что в последние недели у Петера Альтмайера был очень плотный график работы. Это связано с предвыборной борьбой.

Альтмайер стал министром экономики и энергетики ФРГ в марте 2018 года. Он также считается доверенным лицом канцлера Ангелы Меркель.

В октябре 2019 года Альтмайер уже попадал в больницу — в тот раз он упал после своей речи на открытии конференции по цифровым технологиям в Дортмунде, когда начал спускаться с подиума. По данным СМИ, тогда он сломал носовую кость и некоторое время провел без сознания. Однако его состояние не было тяжелым, и врачи выписали его уже на следующий день.