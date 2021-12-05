Bild показала карту «вторжения» России на Украину

Схему с картой предполагаемого нападения России на Украину опубликовала немецкая газета Bild. Издание со ссылкой на источники в НАТО написало, что Россия рассматривает два сценария для атаки на соседнюю страну.

Первый сценарий предполагает одновременную атаку с нескольких фронтов: с севера Крыма и через неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Второй сценарий заключается в поэтапном нападении, которое подразумевает три фазы: сначала наступление на юг Украины, что позволит оторвать Украину от моря и обеспечить поставки в Крым. Для этого Россия якобы перебросит танки и войска под Одессу. Вторая фаза — нападение на северо-восток для ослабления военного потенциала Украины с применением авиации и баллистических ракет. И третья фаза заключается в наступлении на Киев с северного направления.

«Вторжение» запланировано уже на начало 2022 года, утверждается в статье.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что издание в своем материале использовало карту времен фашисткой Германии. На них город Львов, находящийся под оккупацией, обозначался топонимом «Лемберг». Дипломат предположила, что такую карту журналистам могли прислать из офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Bloomberg рассказал о споре из-за Украины, который возник в Стокгольме между главами дипведомств России и США Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном.